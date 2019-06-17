بيروت 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بالاتصالات الجارية بين الفرقاء المعنيين لتثبيت الهدنة التي انطلقت مطلع الأسبوع الماضي في مسعى لتفكيك العقد أمام مجلس الوزراء ، الملفات الساخنة على جدول أعماله في طليعتها ملف النازحين السوريين وملف التعيينات الإدارية.وأشارت إلى إعلان رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج أمس، عن مبادرة سياسية للحل في ليبيا تقوم على عقد ملتقى ليبي لجميع المناطق يؤمن قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة في البلاد.وتحدثت صحف الاثنين، عن مثول الرئيس السوداني السابق عمر البشير، أمام النيابة العامة المكلفة بقضايا الفساد في الخرطوم، حيث ظهر للمرة الأولى أمام الرأي العام منذ إقالته في أبريل الماضي.وأخبرت عن إعلان رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات ضد تركيا إذا لم توقف أنشطتها غير المشروعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص.ونقلت صحف لبنان، إعلان وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، أن الإدارة الأميركية تنظر في سلسلة من الخيارات ضد إيران ومن ضمنها الخيار العسكري.// انتهى //10:17ت م0019