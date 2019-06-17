حائل 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسحقق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل المركز الأول في مستوی الأداء لشهر مايو 2019، علی مستوی مناطق المملكة، التي تأتي امتدادًا لإنجازات الفرع المتصاعدة بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل وسمو نائبه.وثمّن مدير عام الفرع بالمنطقة فريح العياد، جهود الزملاء والزميلات من منسوبي فرع الوزارة بالمنطقة في الميدان، على العمل المميز لحصولهم على المركز الأول في مستوی الأداء لشهر مايو 2019، حاثاً على الاستمرار في التميز والتحفيز في أداء العمل وخدمة المواطن والمقيم، معرباً عن أمله في تحقيق التميز بمختلف مستويات فروع وإدارات الوزارة بالمنطقة.// انتهـى //10:34ت م0021