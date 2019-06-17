الرياض 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسأصدر معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قرارًا بتكليف وتمديد فترة تكليف عدد من القيادات الإدارية في وكالات، وإدارات العموم المختلفة بجهاز الوزارة، وذلك وفق الهيكل الجديد لوزارة التعليم الذي تم إقراره مؤخرًا من مجلس الوزراء.وتضمنت قرارات وزير التعليم تعيين عدد من القيادات النسائية في وكالات البرامج التعليمية، ووكالة التعليم الأهلي، ووكالة الابتعاث، والإدارة العامة للإيفاد، ووكالة التعليم الجامعي الأهلي، محققة بذلك تمكين العنصر النسائي في عدد من المجالات التعليمية الهامة جنبًا إلى جنب مع قيادات الوزارة الأخرى.كما ضمت القائمة ضخ دماء جديدة في منظومة العمل التعليمي، والإبقاء على بعض الخبرات التي من شأنها الإسهام في تحقيق قيمة مضافة، إلى جانب من سبقوهم من قيادات التعليم، وبذلك تتجه وزارة التعليم في ظل هذه القرارات إلى سعيها نحو التنفيذ الفعلي لأهداف ومضامين الهيكلة الجديدة، والعمل وفق المهلة التجريبية لتنفيذ أعمالها، وتطوير مواردها البشرية.ووجه آل الشيخ شكره وتقديره لوكلاء الوزارة ومديري العموم الذين انتهى تكليفهم، على جهودهم التي بذلوها خلال فترة عملهم السابقة، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم العملية القادمة.// انتهى //10:35ت م0022