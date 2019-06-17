سكاكا 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، قائد فريق الجوف رايدرز للدراجات النارية رواف بن محمد الخليوي وأعضاء الفريق.واستمع سموه لشرح عن أنشطة ومهام الفريق، الذي تأسس عام 2016 م، ويهتم بأنشطة الدراجات النارية والتنقل بين مدن المملكة, والتعريف بهوايات الدراجات النارية, ولديهم عدد من المشاركات الداخلية والدولية.وتمنى سموه للفريق التوفيق.// انتهى //11:27ت م0036