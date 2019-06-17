الجزائر 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بزيارة نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم، إلى محافظة بشار الحدودية مع المغرب للإشراف على مناورات عسكرية بالذخيرة الحية، متوقعة إعلان قيادة الجيش خلال الزيارة عن قرارات وإجراءات جديدة من أجل الخروج من الأزمة.وتابعت صحف الاثنين، تطورات الأوضاع في ليبيا، لافتة إلى طرح رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، مبادرة للخروج من الأزمة تتضمن عقد مؤتمر وطني جامع ينبثق عنه لجنة تشارك فيها كافة الأطراف الليبية تختص بعقد مصالحة وطنية.وبشأن الملف السوداني، أشارت إلى أول ظهور للرئيس السابق عمر البشير منذ استقالته في أبريل الماضي، لمثوله أمام القضاء السوداني الذي يتابعه بقضايا فساد.وفي متفرقاته الدولية.. نقلت صحف الجزائر، توقعات الحكومة التركية بدء توريد انظمة "اس 400" الصاروخية الروسية في النصف الأول من يوليو القادم، رغم تحفظات أمريكية.// انتهى //11:42ت م0037