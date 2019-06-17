سكاكا 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسوقّعت أمانة منطقة الجوف اليوم، مذكرة تفاهم مع "عِلم" رائدة الحلول الرقمية، لإجراء دراسة لمدى إمكانية تطوير وتنفيذ أعمال مشتركة بين الطرفين في مجال الخدمات الرقمية وتقنية المعلومات والإسناد الحكومي بمختلف جوانبه، وذلك بمقر الأمانة في مدينة سكاكا.ووقّع المذكرة أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي، مع ممثل "عِلم" نائب الرئيس لقطاع الأعمال الدكتور ناصر بن زيد المشاري.وأوضح المهندس الغامدي أن مذكرة التعاون تهدف لاستثمار القيم المضافة لدى الطرفين بما يحقق مصلحتهما والمصالح العامة للجهات المستهدفة، لتكون نواة لشراكة إستراتيجية بين الطرفين تحت عنوان "تنمية أوجه الخدمات البلدية، وفرص الاستثمار من خلال الإسناد الحكومي، وتطوير التعاملات الرقمية وبناء وتطوير خدمات أمانة منطقة الجوف لتقديم خدمات متميزة للمستفيدين"، وذلك ضمن جهود أمانة منطقة الجوف بالتطوير المستمر لخدماتها أمام الجمهور، وبما يتلاءم مع الأهداف الإستراتيجية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، الرامية إلى توفير أفضل السبل الممكنة لخدمة المستفيدين.كما تم توقيع اتفاقية تهدف إلى تقديم وتشغيل خدمات التقارير الطبية الخاصة بالشهادات الصحية من المراكز الصحية المعتمدة لدى الأمانة، وتقديم وتشغيل خدمات الطباعة وتوصيل الوثائق للمستفيدين بأمانة منطقة الجوف بآلية المشاركة بالدخل، حيث تعد هذه الخدمة واحدة من الحلول الإلكترونية المتطورة التي نفذتها شركة "علم" من أجل تمكين القطاعات الحكومية والخاصة من الحصول على تقارير طبية موثوقة عن موظفيهم، بشكل إلكتروني وذلك بالربط مع المنشآت الطبية المرخصة عبر بوابة إفادة.// انتهى //11:44ت م0039