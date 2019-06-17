الطائف 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسرأس أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، اجتماع دعم الاستثمارات بنطاق البلديات المرتبطة، (بلديات محافظات تربة، الخرمة، رنية، الموية، ميسان، وبلديات المحاني، بني سعد، قيا، القريع بني مالك، ظلم)، وذلك بحضور وكيل الأمين للبلديات المرتبطة المهندس حسين آل فايع ورؤساء البلديات والمختصين، بقاعة اجتماعات الأمانة بالنسيم.وبحث الاجتماع سبل تعزيز الاستثمارات البلدية، والعقود المباشرة وغير المباشرة، وسبل التحصيل المالي، وحصر وتحديد أي عوائق أمام هذا القطاع الحيوي والذي يمثل شراكة تكاملية بين البلديات والقطاع الخاص.ووجه أمين الطائف بعقد ورشة عمل مخصصة لمدراء الاستثمار والمالية في الأمانة والبلديات المرتبطة لبحث كل ما يتعلق بموضوع الاستثمار وتنميته وتطويره بما يحقق الأهداف المنشودة، ويسهم في الارتقاء بالاستثمارات البلدية في الطائف والمحافظات والمراكز التابعة، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في الخطط والبرامج التنموية.// انتهى //11:44ت م0040