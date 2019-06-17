رابغ 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسالوحدة المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدماتها في مركز حجر التابع لمحافظة رابغ، حيث بدأت الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها المتنقلة في مركز حجر التابع لمحافظة رابغ لمدة أسبوع، وذلك في إطار تنفيذ القطاع لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكتب للأحوال المدنية.وتقدم الوحدة المتنقلة خلال زيارتها خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلًا عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن العديد من الوحدات المتنقلة تتواجد حاليًا في مختلف مناطق المملكة، لتقديم خدمات الأحوال المدنية بكل يسر وسهولة، لاختصار الوقت والجهد على المواطنين والمواطنات.// انتهى //11:46ت م0041