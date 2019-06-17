المدينة المنورة 14 شوال 1440 هـ 17 يونيو 2019 م واسأطلقت شركة وادي طيبة التابعة لجامعة طيبة بالمدينة المنورة هذا الأسبوع، البرنامج التدريبي الصيفي لهذا العام تلبية لاحتياجات التنمية الوطنية، ومتطلبات سوق العمل وخدمة المجتمع ويستمر البرنامج لمدة 7 أسابيع بمعدل 210 ساعات تدريبية.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة الدكتور عبد الرحمن العليان، أن البرنامج يهدف إلى تعريف المتدرب على بيئة العمل، وتزويده بالمعرفة والمهارات العملية وتنمية قدراته الوظيفية وإخراج عنصر بشري مؤهل لسوق العمل.وبين العليان، أن البرنامج يستهدف الطلبة السعوديين المنتظمين في الجامعات السعودية، ويهيئ المتدرب لسوق العمل عبر إشراكه في المشاريع القائمة في الشركة، وإكسابه الخبرة العملية سعيًا إلى رفع مهارات المتدرب وتعزيز الفرص الوظيفية المستقبلية لديه.الجدير بالذكر أن البرنامج يعمل على التعريف بمجالات التقنيات الحديثة، وبالخصوص تقنية البلوكتشين وإنترنت الأشياء، وسيعمل المتدربون مع المختصين في الشركة على تطوير النماذج الأولية للمشاريع ذات الأفكار الإبداعية الابتكارية، والاطلاع على الدراسات والأبحاث التي تجرى لتطوير منتجات تقنية ذكية واقتصادية.// انتهى //11:55ت م0043