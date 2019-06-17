إسلام آباد 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، تعيين رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الفريق فيض حميد، مديرًا عاماً جديدًا لوكالة الاستخبارات المشتركة.واهتمت باستمرار الجيش الباكستاني في تسييج الحدود مع أفغانستان وإيران للحد من تسلل الإرهابيين إلى الأراضي الباكستانية.وأخبرت صحف باكستان، عن حصول باكستان على 3.4 مليار دولار من البنك الآسيوي للتنمية في شكل قرض لدعم ميزانية المدفوعات الخارجية والتغلب على الأزمة الاقتصادية.وفي الشأن الأمني.. أخبرت عن مقتل جندي باكستاني جراء انفجار لغم أرضي زرعه مسلحون مجهولون في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.وذكرت الصحغ أنه تم إعلان حالة الطوارئ في المناطق الجنوبية من باكستان إثر تعرضها لموجة حر شديدة، وذلك للحد من سقوط أي ضحايا بنوبات الحر وضربات الشمس.وتناقلت أنباء عن مقتل 34 شخصًا بهجوم نفذه مسلحون على إحدى القرى في شمال غرب نيجيريا.وتابعت صحف باكستان، تطورات الوضع الأمني في ليبيا، واستمرار المعارك الميدانية في سوريا.// انتهى //11:55ت م0044