الدمام 14 شوال 1440 هـ الموافق17 يونيو 2019 م واسدعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية الطلاب والطالبات إلى أهمية استثمار أوقات فراغهم خلال الإجازة الصيفية، وذلك عبر التحاقهم بالبرامج والمناشط المتنوعة والمحببة لديهم، التي تقام عبر البوابة الواسعة للأندية الموسمية وأندية الأحياء المنتشرة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.ونوه المتحدث الرسمي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن الإدارة تهدف إلى تحفيز الطلاب والطالبات للاستفادة من البرامج الهادفة التي تحتضنها الأندية الموسمية وأندية الأحياء، لتحقيق أهدافها المنشودة التي ترسم ملامح خطوطها العريضة في ظل الدعم السخي من قبل قيادتنا الرشيدة - أيدها الله - لقطاع التعليم لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها.وأشار إلى استئناف أنشطة خمسة عشر نادياً موسمياً خصص للبنين والبنات لبرنامج اجازتي في نسخته الـ 4 لصيف هذا العام 1440هـ، وتخصيص 66 نادي حي للبنين والبنات بمعدل 31 ناديا للطلاب 35 ناديا للطالبات بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وتستمر حتى الـ 25 من شهر ذو القعدة المقبل، بذات الهدف الذي يؤسس منظومة العمل الفعلي داخل هذه الأندية النوعية التي تلامس تحقيق رغبات الطلاب والطالبات برؤية تتلاءم مع قيم التنمية وصقل المهارات في مجالات الحياة المتنوعة، وتنمية قيم العمل التطوعي وخدمة المجتمع، واستثمار الأوقات الحرة للطلاب والطالبات بالبرامج والأنشطة المتنوعة.ودعا الباحص، الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم لمن لديه الرغبة في الاطلاع على برامج وأماكن تلك الأندية الدخول على منصة حساب إدارة تعليم الشرقية عبر تويتر، لافتا إلى أن التسجيل متاح ومستمر طيلة الفترة المحددة لمناشط تلك الأندية، المتنوعة والجاذبة التي تستهدف الطلاب والطالبات بمختلف الأعمار ومن جميع مراحل التعليم وذلك بغية ترسيخ القيم الأصيلة للانتماء للوطن ولولاة الأمر - حفظهما الله -، وتنمية القيم والاتجاهات الإيجابية وتنمية قيم العمل التطوعي وخدمة المجتمع والعمل على تحقيق الرؤية الوطنية ٢٠٣٠.// انتهى //12:08ت م0045