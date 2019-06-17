‏ الباحة 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واساعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبد الخالق بن حنش الزهراني أمس، صرف بعض المستحقات المالية المتمثلة في مكافآت الطلاب، بمبلغ أكثر من مليون ونصف المليون ريال.وأفاد مدير الشؤون المالية بالإدارة طلال بن محمد آل طراد، أنه سيتم صرف تلك المبالغ خلال الأسبوع الجاري عبر نظام (تحويل سريع) في حسابات المستفيدين، داعيًا المستفيدين إلى متابعة حساباتهم البنكية أو مراجعة إدارة الشؤون المالية عند الحاجة لذلك.// انتهى //12:08ت م0046