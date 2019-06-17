عدن 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واستمكنت قوات المنطقة العسكرية الخامسة وبدعم من قوات التحالف الأرضية والجوية من تحرير عدد من المواقع في المنطقة الفاصلة بين ميدي وحرض والتي كانت الميليشيا الحوثية تسيطر عليها.وقد استطاعت القوات من تطهير الأراضي من الألغام الأرضية وتحرير جميع الجيوب المتبقية في تلك المنطقة ومنها: (مزارع نسيم المخازن ، مزارع الخميسي والمراني والحاشدي ، قرية الخنجرة ، قرية بني العاتي ( المشايبة) ، قرية الفقيهية ، قرية الخضراء ،قرية المطارية ، قرية الحجاورة).// انتهى //12:23ت م0047