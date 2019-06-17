بغداد 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسأجرى وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم اليوم، اتصالاً هاتفيًا مع سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وزير الخارجية بدولة الكويت.وأفاد بيان صحفي للخارجية العراقية، أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائيَّة، وسبل الارتقاء بها بما يُلبِّي طموح الشعبين، كما تناولا مُستجدّات الأوضاع في المنطقة، ومواصلة التشاور والتنسيق في المرحلة القادمة بشأن مُختلِف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيَّما القضايا الإقليميّة.// انتهى //12:41ت م0050