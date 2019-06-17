جدة 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واستشارك المنظمة العربية للسياحة في اجتماع الدورة الـ 24 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، الذي يُعقد بمقر جامعة الدول العربية في الـ 23 من يونيو الجاري.وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد, أن هذه الدورة التي تأتي برئاسة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية, ستناقش عدداً من الموضوعات منها تحديث مسودة "وثيقة الاستراتيجية العربية للسياحة" المقدمة من وزارة السياحة المصرية، التي أقرتها القمة العربية العادية الـ 23 ببغداد عام 2012، إضافةً إلى بحث تحديث الاستراتيجية في ضوء المتغيرات والتطورات السياحية العالمية.ويناقش الاجتماع تقرير الاجتماع الأول لفريق عمل متابعة تنفيذ مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية, وذلك تنفيذاً للقرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب الذي انعقد بمكتبة الإسكندرية في شهر ديسمبر 2018م، وتفعيل محور المعلومات والإحصاءات السياحية لدعم الاستراتيجية العربية للسياحة, المقدم من هيئة البحرين للسياحة والمعارض بما يخدم أهداف المجلس الوزاري العربي للسياحة وأنشطة العمل السياحي العربي المشترك.وأشار الدكتور آل فهيد إلى أن الاجتماع سيتم خلاله عرض احتفالية تدشين الأحساء عاصمة السياحة العربية لعام 2019م, من خلال تقديم عرض مرئي لأهم الفاعليات التي نفذت بمدينة الأحساء بالمملكة العربية السعودية، والمتوجة بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2019, والجاري تنفيذها حتى نهاية العام, التي نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة, كما سيقوم الاجتماع برفع توصياته الختامية لاجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته القادمة المقررة في شهر ديسمبر المقبل.من جهة أخرى, تشارك المنظمة العربية للسياحة في أعمال منتدى السياحة الميسرة في المنطقة العربية الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في الـ 24 من يونيو الجاري برعاية مع وزارة السياحة المصرية, بالتنسيق مع المنظمة العربية للسياحة, والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.وبين رئيس المنظمة العربية للسياحة أن المنظمة العربية للسياحة ستشارك بتقديم 3 أوراق عمل من خلال خبراؤها المتخصصين, حيث سيناقش مفهوم السياحة الميسرة ما بين الرؤية والاستدامة، والإعلام والترويج للسياحة الميسرة، ودور السياحة الميسرة في التنمية الاقتصادية، والتعاون العربي في مجال السياحة الميسرة، وتكنولوجيا تطبيقات وتأهيل المنشأة لاستخدامات السياحة الميسرة، وأفضل الممارسات لدى بعض الدول العربية في تيسير هذا النوع من السياحة, مشيراً إلى أن المقصود بالسياحة الميسرة هو تهيئة البيئة والأماكن والخدمات السياحية لكي تتوافق مع أكبر عدد ممكن من فئات السياح، بمن فيهم ذوى الاحتياجات الخاصة.ولفت الانتباه إلى أن هذا المنتدى يأتي لإلقاء الضوء على واقع السياحة الميسرة بالدول العربية، ومدى اهتمام جميع الجهات ذات العلاقة سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام بتقديم التسهيلات إلى السائحين كافة الذين يشملهم مسمى "السياحة الميسرة", ومساعدتهم ودعمهم للتغلب على التحديات التي تواجههم، وتزويدهم بخدمات سياحية ترقى إلى تطلعاتهم عملاً بالاتفاقية الدولية لأخلاقيات السياحة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 في قطاع السياحة العربية.// انتهى //14:10ت م0076