الرياض 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واستلقى منتخب المغرب الخسارة الثانية توالياً على أرضه استعدادا لكأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في مصر في 21 يونيو الحالي، بخسارته أمام زامبيا 2-3 أمس في مراكش.وكان منتخب المغرب خسر على أرضه أمام غامبيا المغمورة صفر-1 قبل خمسة أيام في مراكش.وتخلف أصحاب الأرض بعد مرور دقيقة واحدة بهدف سجله موابي موسوندا، لكن مهاجم أياكس أمستردام الهولندي حكيم زياش أدرك التعادل عند الدقيقة (24), وعاد الضيوف ليتقدموا بواسطة كينغز كانغوا قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة, ورد زياش بهدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 55، لكن الكلمة الأخيرة كانت لزامبيا التي سجل لها إينوك مويبو هدف الحسم عند الدقيقة (74).ويلعب المغرب في النهائيات القارية في المجموعة الرابعة الى جانب ناميبيا وساحل العاج وجنوب إفريقيا.وفي المقابل، أنهى المنتخب المصري استعداداته للبطولة القارية بالفوز على غينيا 3 - 1 على ملعب الجيش في برج العرب بمصر.وسجل للمنتخب المصري مروان محسن عند الدقيقة (12) وأحمد علي عند الدقيقة (78) وعمر جابر عند الدقيقة (86)، ولغينيا سوري كابا عند الدقيقة ( 64 ) .وقلب المنتخب الجزائري تخلفه أمام مالي على ملعبه إلى فوز 3 - 2. سجلها بغداد بونجاح ومحمد يوسف بليلي واندي ديلور عند الدقائق (42), (80 من ركلة جزاء), (82)، ولمالي محمد براهجي "هدفين" عند الدقيقتين (29 من ركلة جزاء و68), فيما خسرت نيجيريا من السنغال بهدف دون رد.// انتهى //14:12ت م0077