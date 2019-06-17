‏الباحة 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسدشنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة العقيق أمس, الدورة القرآنية خلال صيف هذا العام 1440هـ.وأوضح رئيس الجمعية رزحان بن سليمان الغامدي، أن الدورة تأتي كإحدى برامج الجمعية لخدمة أبناء المحافظة والمصطافين من الراغبين في الحفظ والمراجعة والتلاوة والتجويد واستغلال الإجازة الصيفية، بما يعود بالنفع والفائدة على الطلاب وتربيتهم على أخلاق القرآن الكريم, مبيناً أن دورة في نادي الحي وتستمر لمدة شهر من بعد صلاة العصر إلى 6:45 مساءً.// انتهى //14:14ت م0079