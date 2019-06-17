الرياض 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واساختتمت مساء أمس, منافسات بطولة المغرب الدولية (ضمن سلسلة بطولة العالم للناشئين لكرة الطاولة) المقامة بأغادير, بمشاركة أكثر من 70 لاعبًا ولاعبة يمثلون 16 دولة بتحقيق المنتخب السعودي 3 ميداليات "فضية وبرنزيتان".وحقق لاعبا الأخضر سالم السويلم, ومهدي آل هليل الميدالية البرونزية لمنافسات "تحت 15 سنة", ونال خالد الشريف الميدالية البرونزية في منافسات الفردي تحت 15 سنة, وحقق لاعب المنتخب السعودي خالد الشريف مع لاعب المنتخب الهولندي remi الميدالية الفضية تحت سن 15 لمنافسات "الزوجي مكس".// انتهى //14:15ت م0080