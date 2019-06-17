عرعر 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة اليوم, اجتماع لجنة الدفاع المدني, بحضور مديري الجهات الحكومية المعنية أعضاء لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة, وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة.وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.// انتهى //14:19ت م0081