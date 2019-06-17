جيزان 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة, بحضور مدير الدفاع المدني بجازان اللواء علي بن محمد وهاس, وأعضاء اللجنة, وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسة بالإمارة.وأكد سمو أمير المنطقة أهمية ما يتضمنه الاجتماع من موضوعات تعنى بأعمال الدفاع والتعامل مع حالات الطوارئ خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد فيها المنطقة هطول أمطار غزيرة وجريان السيول في عدد من المحافظات مما يحتم على اللجنة القيام بمهامها الموكلة إليها والتنسيق بين الإدارات المعنية كافة لتحقيق الحفاظ على الأرواح والممتلكات.وشدد سموه على أهمية التعاون وتضافر الجهود والتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية المساندة لإنجاز تدابير وأعمال الدفاع في حالات الطوارئ والتأكد من جاهزية الأجهزة كافة واستعدادها التام لتنفيذ المهام الموكلة إليها على الوجه المطلوب والوقوف على العوائق التي تعترض سير الأعمال والعمل على تذليل الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة والإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة الحكومية المعنية لمواجهة المخاطر والأمطار والسيول إلى جانب بحث اعتمادات الجهات الحكومية "أمانة المنطقة إدارة النقل بالمنطقة" لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول واستعراض المشروعات المنفذة لمواجهتها.وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشكلات الظواهر البيئية المستقبلية المتوقعة, وكيفية التعامل معها ومعالجتها مما ينهي أي مخاطر مستقبلية محتملة, إلى جانب بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيالها.// انتهى //14:25ت م0083