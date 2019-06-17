الرياض 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسوصلت بعثة المنتخب السعودي للإسكواش إلى العاصمة المصرية القاهرة لإقامة معسكر إعدادي استعداداً للمشاركة في البطولة العربية الدولية للشباب والناشئين التي ستقام في مصر مطلع يوليو المقبل.ويترأس بعثة الأخضر عبدالله المولد فيما يضم الجهاز الفني 3 مدربين هم طارق نبيل, وأحمد عبدالرحمن, وابراهيم عبدالسلام, بمشاركة 14 لاعباً وهم محمد المولد, وعبدالاله أبو رقه, وأسامه العتيبي, وحسن آل داوود, ومحمد آل عواد, وأحمد أبو رقه, وخالد أبو رقة, ومنصور المولد, وياسر آل عباس, وسالم المولد, ومحمد آل نصفان, وحسن الراضي, وحسين الراضي, ومحمد المغلق.وأوضح المدير التنفيذي لاتحاد الإسكواش خالد السعد أن هذا المعسكر يأتي اعدادياً للبطولة العربية الدولية التي ستقام في القاهرة, كما سيتخلل المعسكر مغادرة عدد من اللاعبين للمشاركة في بطولة دولية تقام في ماليزيا, متمنياً للاعبين التوفيق في مشاركتهم المقبلة وتحقيق حضور يليق بلعبة الإسكواش السعودية.// انتهى //14:28ت م0085