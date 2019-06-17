الأحساء 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسشرعت أمانة محافظة الأحساء، في تركيب "حاويات نفايات تعمل بالطاقة الشمسية"، سعتها 120 لتراً، بالإضافة إلى مكبس داخلي يدعم كفاءة الحاويات, ويرفع معدل استيعابها إلى 360 لتراً، إذ جرى بدء توزيعها في تجربة أولية.وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، أن مبادرة "حاويات الطاقة الشمسية" سيتم خلالها بث شبكة الانترنت اللاسلكية "WIFI" على امتداد مسارات المضمار التي ستكون فيها، وبالتالي تمكن المشاة من الاستفادة من هذه الخدمة، بالإضافة إلى أنها تحتوي على استشعار إلكتروني يتم من خلاله معرفة امتلاء الحاوية من عدمه، وتخصيص تطبيق إلكتروني لمتابعة الحاويات عن طريق الأجهزة الذكية والحاسب الآلي في المكاتب وإرسال الإشارات التنبيهية لقائدي مركبات "رفع النفايات" والتوجه لتفريغها.وبين المهندس الملحم، أن مثل هذه المبادرة تهدف إلى تخصيص حاويات نفايات توضع في أرصفة ومضامير المشاة والطرقات الرئيسة والمرافق العامة, التي تشهد كثافة ارتياد تُسهم في تحسين المشهد الحضري وتمنع التشوهات البصرية التي تُسببها الحاويات الاعتيادية، كما تُحسّن المظهر العام لنقاط تجميع النفايات والمحافظة على البيئة والصورة الجمالية لتلك المواقع.// انتهى //14:31ت م0086