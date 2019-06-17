القاهرة 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسعقد اليوم في القاهرة لقاء القوى الوطنية الليبية، لدعم جهود القوات المسلحة الليبية في محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات، والتأكيد على دورها في إعادة استقرار الدولة والحفاظ على وحدتها.وتناول اللقاء عددًا من المحاور أهمها تغلغل الإرهاب وسيطرة الجماعات المسلحة ودورها في عرقلة قيام الدولة المدنية ودحض الخطاب الدعائي للجماعات الإرهابية، ودور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في تهيئة الظروف لبناء ليبيا الجديدة.ويأتي هذا اللقاء للتأكيد على دور القوى الوطنية الليبية في الحفاظ على مدنية الدولة وإنهاء سيطرة قوى التطرف والإرهاب على طرابلس، واستعادة استقرار الدولة الليبية والحفاظ على وحدتها وسيادتها.// انتهى //14:36ت م0088