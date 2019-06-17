الباحة 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بالإمارة اليوم، ‏مدير الدفاع المدني بالمنطقة سابقًا اللواء علي بن خضران المنتشري ، الذي صدر الأمر بتعيينه مديرًا للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، والعميد زهير البسامي المعيَّن حديثًا مديرًا للدفاع المدني بالمنطقة.

وهنأ سموه اللواء المنتشري بمناسبة تعيينه مديرًا للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، والعميد البسامي بتعيينه مديرًا للدفاع المدني بالباحة, متمنيًا لهما التوفيق فيما كُلّفا به لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة الدكتور عقاب اللويحق, ومدير مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.

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16:02ت م

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