المنامة 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,449.76 نقطة على انخفاض قدره 0.08 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 756.49 نقطة على انخفاض قدره 0.59 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 10 ملايين و266 ألفًا و 876 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين و 140 ألفًا و 330 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 121 صفقة.وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 89.68 % من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.// انتهى //16:04ت م0134