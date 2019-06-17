الرياض 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسيختتم المنتخب السعودي للمبارزة غداً مشاركته في بطولة آسيا الـ23 للمبارزة (عمومي)، المقامة حالياً في صالة «تشيبا بورت» في العاصمة اليابانية طوكيو.وسيخوض الأخضر منافسات سلاح الابيه بمشاركة اللاعبين جواد الداوود وفيصل عابد وخليفة العميري.وكان المنتخب السعودي لسلاح السايبر الذي مثله مشاري البشير واحمد القديحي وزكريا الداوود قد حقق المركز الـ15 في البطولة بعد خسارته من المنتخب الفلبيني, وحصل على 19 نقطة في التصنيف الدولي ليتقدم إلى المركز 49 عالمياً.// انتهى //16:06ت م0135