أبها 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسنظمت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة الطوارئ اليوم، ورشة عمل لتعزيز العمل على نظام البلاغات 940 ، بحضور المختصين في الإدارات المعنية بالأمانة .وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز دور نظام البلاغات 940 عبر رفع جودة الأداء لمواكبة حركة النمو السكاني و التجاري بالمنطقة، والعمل على تمكين البلديات من رفع مستوى الإنجاز والاستجابة للبلاغات ومباشرتها والتعامل معها وفق الإجراءات البلدية المعمول بها .وتهدف الورشة إلى تحسين كفاءة وفعالية نظام البلاغات 940 بما يحقق توحيد مؤشرات قياس الأداء لرفع مستوى جودة العمل والوصول إلى التميز الإداري في إدارة العمليات، والعمل على رفع جودة الخدمة المقدمة من خلال مستقبلي البلاغات البلدية وتمكين البلديات التابعة لها من تعزيز أدوارها الرقابية .// انتهى //16:09ت م0136