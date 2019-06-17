الرياض 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسرفع معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي, الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، على تقديم المملكة العربية السعودية مبلغ مليون دولار أمريكي لدعم جهود منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، في مساعدة الدول النامية والدول الأقل نمواً والدول الجزرية، في مجال السلامة الجوية وأمن الطيران المدني، إضافة إلى دعم اللغة العربية في المنظمة مما يسهل على الدول العربية مواكبة التطورات في مجالي السلامة الجوية وأمن الطيران المدني الدولي.وأكد معاليه أن هذا الدعم يأتي إيماناً من حكومة المملكة بدور الإيكاو في إيجاد وإبقاء روح الصداقة والتفاهم بين أمم العالم وشعوبه، ودور الطيران المدني الذي يساهم بفعالية في تحسين النمو الاقتصادي للدول وعلى وجه الخصوص في الدول النامية والدول الأقل نمواً والدول الجزرية.ونوه بالأثر الفعال الذي لمسته حكومة المملكة إثر تبرع خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- بمبلغ مليون دولار أمريكي في العام 2016م، لمبادرة (عدم ترك بلد خلف الركب) وغيرها من أنشطة الإيكاو، الذي انعكس إيجاباً في رفع مستوى سلامة وأمن الطيران المدني في إقليمي الشرق الأوسط وأفريقيا وتعزيز تنمية الموارد البشرية في هذا القطاع الحيوي والمهم.وأشار معاليه إلى أن هذا الدعم يؤكد اهتمام المملكة العربية السعودية بقضايا سلامة وأمن الطيران المدني، وحرصها على دعم الجهودِ التي تُبذل لتحقيق التفاعل والتعاون والتكامل بين دول العالم، كما يبرز المكانة المرموقة للمملكة وحضورها المؤثر على المستويين الإقليمي والدولي، والدور الريادي الذي تلعبه في صناعة النقل الجوي الدولي.وجرى الإعلان عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، بمبلغ مليون دولار أمريكي لدعم جهود منظمة (الإيكاو)، خلال خطاب وجهه معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إلى رئيس وأعضاء مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وألقاه المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة في مجلس المنظمة.يذكر أن منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، تهدف إلى العمل على تطوير المبادئ والقواعد الفنية المتعلقة بالملاحة الجوية الدولية، ودعم تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي من أجل تأمين التطور الأكيد والمنظم للطيران المدني الدولي، في العالم بأكمله، وتشجيع فن تصميم الطائرات واستغلالها، لأغراض سلمية، وتشجيع تقدم الطرق الجوية، والمطارات، وتسهيلات الملاحة الجوية، المعدة للطيران المدني الدولي، حيث إن (الإيكاو) تعد منظمة حكومية عالمية أنشئت بموجب اتفاقية الطيران المدني الدولي في شيكاغو التابعة للأمم المتحدة.// انتهى //16:12ت م0137