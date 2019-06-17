محايل 14 شوال 1440 هـ الموافق 17يونيو 2019 م واسزار محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، اليوم، قرية الباطن، برفقة رئيس مركز بحر أبوسكينة منصور بن سعيد ظفران، ورئيس بلدية بحر أبوسكينة عبد الرحمن بن أحمد عسيري.وبحث الفلقي مع رئيس المركز سفلتة الطريق المؤدي لمنزل أسرة شهيد الواجب إبراهيم بن محمد عبده عسيري.وأوضح محافظ محايل أن الطريق الذي يؤدي لمنزل أسرة الشهيد يمر بأحد الأودية الوعرة التي يصعب سفلتتها، لذا تطلب الأمر البحث عن طريق بديل يتمتع باليسر والسهولة، منوّها بتعاون أحد المواطنين من أبناء القرية عندما وافق على التنازل عن جزء من أرضه الزراعية، للوصول بالطريق إلى منزل الشهيد، مؤكداً أن المواطن كان حريصاً على التعبير عن شكره لحماة الوطن، لاسيما الشهداء منهم، لأنهم بذلوا حياتهم في سبيل المحافظة على آمن وحياة أفراد المجتمع.ولفت المحافظ الفلقي الانتباه إلى أن هذه الزيارة لقرية الباطن جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بهدف الوصول للموطنين كافة في مختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة، والوقوف على احتياجاتهم وأمنياتهم، وانتقاداتهم، والبحث الحثيث عن مكامن القصور إن حدث، ومعالجته وفق الأنظمة والتعليمات.// انتهى //16:15ت م0139