الرياض 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسوصلت بعثة المنتخب السعودي للجمباز أمس إلى البرتغال، للدخول في معسكر إعدادي قصير، قبل المشاركة في بطولة "البرتغال الدولية" التي ستنطلق الأربعاء المقبل.وأنهى أخضر الجمباز معسكره الداخلي في الرياض على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد، بحضور ومتابعة رئيس الاتحاد السعودي للجمباز عبد الإله أبو الريش والمدير التنفيذي للاتحاد راكان الفهيد لتسهيل جميع العقبات أمام الجهاز الفني واللاعبين للظهور بمستوى مشرف في البطولة الدولية.// انتهى //16:15ت م0140