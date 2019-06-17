أبها 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسدشن رئيس مركز الجعبة عبدالله بن عامر آل شلوان اليوم، مبادرة "حسن الوفادة" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الشهر الماضي، بمشاركة مديري الإدارات الحكومية والقطاعات الأمنية وعدد من مشايخ ونواب وأعيان المركز، وذلك في المدخل الغربي لمحافظة بيشة.وتهدف المبادرة إلى الترحيب بزوار المنطقة واستقبال ضيوفها القادمين عبر بواباتها الغربية، وتقديم الضيافة العربية الأصيلة لهم، والمتمثلة في القهوة العربية وتمر الصفري الذي تشتهر بإنتاجه محافظة بيشة، للقادمين عبر الطرق التي تربط بين منطقتي مكة المكرمة والباحة بمنطقة عسير، إلى جانب توزيع الورود والهدايا والكتيبات الإرشادية للمسافرين عبر تلك الطرقات.// انتهى //16:16ت م0141