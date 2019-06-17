القاهرة 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسعقد فريق خبراء الإعلام العرب اجتماعًا له اليوم برئاسة مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب الوزير المفوض الدكتور فوزي الغويل، لمناقشة تفعيل المحور الفكري للدورة العادية الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب المقررة نهاية الشهر المقبل في القاهرة تحت عنوان "دور وسائل الإعلام العربي في تعزيز ثقافة التسامح ".وأوضح الغويل في تصريح على هامش الاجتماع أن هذا المحور الذي تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة خلال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام الذي عقد برئاسة المملكة العربية السعودية في الرياض بداية العام الجاري كان بعنوان "دور وسائل الإعلام العربي في تعزيز ثقافة التسامح" وتم اعتماد هذا المقترح وتعميمه على الدول الأعضاء بهدف استطلاع أراءهم ومقترحاتهم فيما ورد في هذا المقترح وتحويله إلى برامج عمل.وقال إنه تم خلال اجتماع اليوم وبحضور عربي مكثف، التوصل إلى العديد من التوصيات المهمة التي ستتحول إلى برامج عمل سيتم اعتمادها من خلال الجهات المعنية في الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب ستتابع مع الدول الأعضاء من أجل استخلاص مقترحات محددة تخرج في شكل قرارات تتضمن البرامج والأنشطة التي تدعم هذا المحور الفكري.وحول رؤية الجامعة العربية لكيفية استثمار وسائل الإعلام لنشر ثقافة التسامح، قال الغويل: إن الجامعة العربية تحاول تعزيز ثقافة التسامح من خلال وسائل الإعلام العربية التي تم دعوتها لتبني خطاب التسامح ومحاولة الاقتراب من النقاط المتفق عليها، موضحًا أن إحدى التوصيات التي وردت في هذا الاجتماع بخصوص المحور الفكري سيتم تحويلها إلى مجلس وزراء التعليم العرب لاعتماد ثقافة التسامح ضمن المناهج التعليمية في المؤسسات التعليمية بكافة مستوياتها.وأشار إلى أنه في حال تمكنت وسائل الإعلام العربية من العمل بهذه الثقافة واعتمادها ضمن الدراما والبرامج الوثائقية والاسترشادية سنكون قد حققنا خطوة إلى الإمام.// انتهى //16:31ت م0145