أبوظبي 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم رئيس أركان القوات اليابانية المشتركة الفريق كوجي يامازاكي الذي يزور أبو ظبي حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية وأهمية تعزيز هذا التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، إضافة إلى بحث آخر التطورات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.// انتهى //16:33ت م0146