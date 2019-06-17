سكاكا 14 شوال 1440 هـ الموافق17 يونيو 2019 م واسقلّد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، بمكتبه بالإمارة اليوم, الملازم علي بن ناصر العمري من أمن الإمارة, رتبته الجديد بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة ملازم أول.وتمنى سمو نائب أمير منطقة الجوف للعمري مزيداً من التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن .من جهته عبّر الملازم العمري عن بالغ شكره وتقديره واعتزازه بالثقة الملكية، والتي تعدّ دافعاً له لبذل المزيد من التفاني والإخلاص, سائلاً الله تعالى أن يعينه على تحمل المسؤولية, وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره.//انتهى//17:26ت م0161