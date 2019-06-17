الرياض 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسيقدم 14 فناناً سعودياً وعربياً رؤيتهم حول دور النفط في الحياة الاجتماعية للمملكة العربية السعودية منذ اكتشافه وحتى اليوم، وذلك عبر المعرض الفني الإبداعي "نفثَه" الذي يقام حالياً في قصر خزام التاريخي بجدة.ويحتوي المعرض على أعمال فنية تنطلق أفكارها من اللحظة التاريخية المهمة التي جرى فيها توقيع أول اتفاقية نفطية بين المملكة وأمريكا عام 1933م بقصر خزام التاريخي.وتنظم وزارة الثقافة المعرض خلال الفترة من 8 يونيو إلى 18 يوليو في قصر خزام بجدة، متضمناً عناصر ومكونات هي مزيج بين منتجات تراثية تعبر عن هوية المملكة ومنتجات نفطية تحكي المرحلة الجديدة التي دخلها التاريخ السعودي منذ أن جرى توقيع الاتفاقية.وتهدف الوزارة من خلال تنظيمها لهذا المعرض إلى توثيق التاريخ المملكة من جوانبه المتعددة بطرق إبداعية يقدم خلالها الفنانون تأملاتهم الخاصة تجاه هذا التاريخ الكبير ورؤيتهم للأثر الذي تركه على حياة المجتمع.// انتهى //17:33ت م0163