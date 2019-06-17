القاهرة 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسبدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الاجتماع الـ47 للجنة التنفيذ والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة مستشار وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد شلواح ومشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد والمالية العربية.ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية حسين بن شويش الشويش.وقال مستشار وزير الاقتصاد بدولة الإمارات محمد شلواح، في تصريح على هامش الاجتماع، إن اللجنة ستبحث على مدى أربعة أيام، عددًا من الموضوعات المهمة جاء في مقدمتها متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والعقبات التي تواجه الدول في تطبيق أحكام المنطقة، فضلًا عن اعتماد الشكل النهائي للتقرير الدوري لمتابعة تطبيق أحكام المنطقة.وأضاف أن اللجنة سوف تستعرض أيضًا تقرير اتحاد الغرف العربية والتطورات الخاصة بالبوابة الإلكترونية لتسهيل النقل والتجارة، ومتابعة أعمال اللجان المستحدثة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وستستعرض مقترحًا بخصوص الجهة المعنية بالتفاوض على ملحق قانوني لحقوق الملكية الفكرية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومتابعة أعمال فريق المختصين بمكافحة الدعم والإغراق والتدابير الوقائية، إلى جانب متابعة أعمال فريق الخبراء في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكار في الدول العربية، فضلًا عن متابعة أعمال الفريق العربي لحماية المستهلك وتقرير الفريق العربي لسلامة الغذاء وتسهيل التجارة.// انتهى //17:38ت م0164