طرابلس 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسعقد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة ونائب وزير الصحة محمد هيثم اجتماعًا مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو وذلك لزيادة التعاون في القطاع الصحي.وأوضحت السفارة الإيطالية في ليبيا في تغريدة لها على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المجتمعين استعرضوا إسهامات برنامج جسر التضامن الإيطالي الذي يزود بلديات ليبيا بالمساعدات خاصة في حالات طوارئ.وأثنى سيالة خلال الاجتماع على قرار الحكومة الإيطالية بإبقاء السفارة مفتوحة وأن تعمل بكامل طاقتها وتواصل تقديم خدماتها للمواطنين رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.// انتهى //17:41ت م0165