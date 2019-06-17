القاهرة 14 شوال ١٤٤٠ هـ الموافق 17 يونيو ٢٠١٩ م واسشارك الطلبة السعوديون في المهرجان الثقافي الدولي لملتقى الجاليات بجامعة 6 أكتوبر بجمهورية مصر العربية، الذي شارك فيه ممثلون عن أكثر من 30 دولة.وأكد الملحق الثقافي بسفارة المملكة بالقاهرة الدكتور خالد بن عبد الله النامي في بيان اليوم، أن الطلبة السعوديين قدموا نموذجًا في هذه الاحتفالية، يعكس دور وزارة التعليم في رعايتها لأنشطتهم المختلفة ممثلة بالملحقية الثقافية، موضحًا أن مشاركتهم هي إسهام في إبراز البعد الحضاري للمملكة والمحافظة على تراثها، ومعرفة الآخر بمكانة وبحضارة وبتاريخ المملكة الحافل بالإنجازات والنجاح في كل المجالات.وبين النامي : إن مشاركة الطلبة السعوديين تميزت بعرض مصور يُحاكي عمق العلاقات بين المملكة ومصر مع وضع صور للمدن الجامعية السعودية توضح تطورها إلى جانب توزيع كتيبات تعريفية ومطبوعات عن "رؤية المملكة 2030".وشارك الطلبة السعوديون بألوان شعبية من الملابس الوطنية والأطعمة الشعبية تمثّل كرم الضيافة السعودية وعرضوا أعمال فوتوغرافية عن الآثار في المملكة وما يحمله بلدهم من إرث تاريخي عريق مشرف، إضافة إلى الموروث الشعبي من قيم الأصالة والتراث.// انتهى //18:00ت م0169