عرعر 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسنظمت جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر، ممثله بقسم البرامج والأنشطة، أمس، يوماً ترفيهياً بعنوان " فرحتكم عيد" ، بالتعاون مع فريق بصمة الشمال التطوعي ضمن المبادرات التي تطلقها الجمعية لهذه الفئه الغالية , وذلك في مقر الجمعية مول .وأكد مدير الجمعية عايض بن حسن العنزي أن الجمعية تحرص على تفعيل البرامج والمبادرات التي تسعى من خلالها إلى تحقيق رسالتها وأهدافها السامية لهذه الفئة ، مقدماً الشكر لكل من ساهم مع الجمعية بإقامة الفعاليات والمشاركة في الأنشطة المختلفة.// انتهى //18:17ت م0170