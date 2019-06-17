القاهرة 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسبدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة أعمال "المنتدى الثاني لرواد الأعمال العرب والأفكار المبتكرة" الذي ينظمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بالتعاون مع إدارة منظمات المجتمع المحلي بقطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية على مدى أربعة أيام، تحت شعار "الاستثمار بالشباب".ودعت مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة الدكتورة مشيرة أبوغالي في كلمتها أمام المنتدى إلى ضرورة تضافر الجهود نحو وضع برامج عمل فعلية لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشباب العربي وخلق روح التكامل والتعاون فيما بينهم.ونوهت بالجهود الكبيرة للقادة العرب وقرارات القمم العربية والقمم العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت بنسخها الأربع، بهدف وضع برنامج عمل فعلي لتنفيذ الخرائط الاستثمارية بالدول العربية سعيًا لتحقق التكامل الاقتصادي بين رواد الأعمال العرب، إضافة إلى خلق تلاقٍ بين جهات التمويل وهيئات الاستثمار العربية ورواد الأعمال العرب والربط بين المشروعات والأفكار الابتكارية والاختراعات التي يقدمها الشباب.ويهدف المنتدى لخلق جيل من رواد الأعمال العرب من خلال استثمار قدرات ومواهب الشباب وتحفيز ابتكاراتهم وإبداعاتهم والسعي لحل مشكلة نقص التمويل والخبرات بغية غرس وتعميق ثقافة الاستثمار في أوساط الشباب وتمكينهم وتبني ابتكاراتهم مما يعزز توثيق الثقة بين الشباب والمجتمع.// انتهى //18:18ت م0172