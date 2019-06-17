عرعر 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسالتقى مدير عام التعليم في منطقة الحدود الشمالية عثمان بن إبراهيم العثمان اليوم, أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام سعيدان الشمري, وذلك في مقر الأمانة بعرعر.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الأمانة وتعليم المنطقة في العديد من الموضوعات أبرزها الأراضي الاستثمارية المخصصة لإقامة المباني المدرسية، التي تسهم في رفع كفاءة المباني لتحقيق وظيفتها وتسريع عملية المراجعة والاعتماد بكفاءة عالية تدعم المستثمر.وأوضح مدير تعليم المنطقة عثمان العثمان, أن هذه الزيارة تأتي بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية لرفع مستوى جودة التعليم وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشرية وتنمية بما يتوافق مع تطلعات القيادة من خلال أهداف رؤية المملكة 2030 .وبين العثمان أن وزارة التعليم تولي ملف الاستثمار اهتماماً، وتعمل على رصد هذه الأراضي تمهيداً لطرحها وتأجيرها للقطاع الخاص بهدف الاستثمار في التعليم وتعزيز فرصه وزيادة عدد المستثمرين ،مشيراً إلى التعاون مع الأمانة لطرح المزيد من الأراضي الاستثمارية المخصصة للمدارس الأهلية في المنطقة لتجويد مخرجات التعليم ورفع مشاركة القطاع الخاص لتنمية رأس المال البشري.// انتهى //18:28ت م0173