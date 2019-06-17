الرياض 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسأطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) مهرجانها الصيفي لهذا العام تحت شعار " بهجة الصيف مع إنسان "، ويستمر إلى نهاية الإجازة الصيفية.وأوضحت الجمعية أنه من المتوقع مشاركة نحو 8.000 مستفيد ومستفيدة من جميع فروع الجمعية البالغ عددها 20 فرعاً في الرياض ومحافظاتها ، حيث رصدت الجمعية قرابة 200 برنامج وفعالية لمشاركة الأبناء.وتهدف الجمعية من إقامة المهرجان إلى شغل أوقات الفراغ لدى الأبناء بما يعود عليهم بالفائدة والمتعة، ورسم الابتسامة على محياهم وإدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم.وسيتضمن المهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، حيث سيقوم الأبناء برحلة سياحية إلى مدينة أبها تستمر لمدة 10 أيام، للتعرف على معالم المدينة وآثارها التاريخية والقرى التراثية، والأسواق الشعبية، كما سيقوم الأبناء بزيارة إلى متنزهات السودة والحبلة ودلغان وغيرها ، وزيارة إلى بعض الجهات الرسمية.وسيتخلل المهرجان المشاركة في الأولمبياد الوطني لجمعيات الأيتام بالمملكة، وكذلك إقامة " أولمبياد إنسان الرياضية " بمختلف الألعاب البدنية والذهنية التي تعمل على تنمية مهارات الأبناء واكتشاف مواهبهم، وإجراء المسابقات لإذكاء روح التنافس بين الأبناء، إضافة إلى الدورات التدريبية والتطويرية، وبرامج في تطوير الذات والتفكير الإبداعي، وأخرى لإكساب الأبناء مهارات المعرفة في مختلف المجالات، وإقامة المسابقات الثقافية والتوعوية، والعروض المسرحية الهادفة.وسيشارك جوالة وكشافة "إنسان" في الحج لهذا العام ، إضافة إلى فعاليات أخرى متنوعة بنادي الفتيات، فيما أتاحت الجمعية خلال فترة المهرجان أداء العمرة للأسر المستفيدة.واستكمالا للمهرجان الصيفي فإن الجمعية ستنظم زيارات للأبناء إلى المجمعات التجارية والأسواق والمراكز الترفيهية والصيفية والحدائق العامة، إضافة إلى تنظيم الأيام المفتوحة وجلسات السمر .// انتهى //18:28ت م0174