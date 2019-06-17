مكة المكرمة 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واستفقدت المديرة التنفيذية للحملة الصيفية لمحو الأمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة دلال اللحياني أمس, عددًا من مراكز الحملة استهلتها بمركز دفاق اطلعت خلالها على سجلات العمل بالمركز, والتقت بالدارسات .وبينت اللحياني أهمية التعليم وقيمة المواظبة في الحضور وأثرها على أدائهن التعليمي, مثمنة ومقدرة جهود المعلمات في المركز .من جانبها نفذت هتون البركاتي، بمساندة المعلمة شريفة الزهراني، بمركز الخيوط درس استهدف فيه 29 دارسة بهدف تعليم الدارسات القراءة والكتابة.كما نظم مركز الخضراء برنامج مجتمع بلا أمية نفذته معلمة المركز بقيادة هند النباتي، واستهدفت فيه 26 دارسة وذلك بهدف اكتساب رصيد لغوي وافر يساعد الدارسة على قراءة القرآن الكريم.ثم قدمت قائدة مركز وادي النعمان، وقائدة مركز عرعر المعلمتان تهاني الثقفي، وعبير أبو حميد برنامج، حكاية نبي، وذلك بهدف تعريف الدارسات بمعنى الصبر، ومعرفة أركان الإيمان والجزاء الوفير بعد الصبر وقيمة ومنزلة الإيمان بقضاء الله والاستسلام له.يذكر أن الحملة تأتي ضمن مسارات العمل الصيفي الذي أطلقته وزارة التعليم خلال صيف هذا العام وتستهدف فئة من المواطنين في أماكنهم في المناطق، والمحافظات لمحو أميتهم بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية، ومؤسسات المجتمع وتحت إشراف وزارة التعليم.// انتهى //18:30ت م0175