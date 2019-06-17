القاهرة 14 شوال ١٤٤٠ هـ الموافق 17 يونيو ٢٠١٩ م واسعقدت لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي اجتماعًا لها اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة رئيس البرلمان الدكتور مشعل بن فهم السلمي، لمناقشة مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية بهدف إعداد مشروع قرار لرفعه إلى الجلسة العامة للبرلمان العربي بعد غد الأربعاء بمقر الجامعة.وقال الدكتور مشعل السلمي، في تصريحات عقب الاجتماع : إنه تم التأكيد خلال المناقشات على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية والتأكيد أيضا على الهوية العربية للقدس المحتلة وأن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية.وأضاف أن اللجنة تابعت مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والانتهاكات والممارسات العنصرية التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" ضد الأسرى الفلسطينيين واقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى وإخراج المصلين المعتكفين فيه بالقوة خلال شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى استمرار وتيرة الاعتقال الإداري وسياسة الاستيطان غير القانونية.وأوضح رئيس البرلمان أن اللجنة أدانت الاقتحامات المتكررة لقوات الأمن الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين كونه اعتداء على حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية التي نصت عليها مواثيق حقوق الإنسان، كما أدانت اللجنة قيام إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بإجراءات القمع ضد الأسرى في السجون خلال شهر رمضان المبارك حيث طالبت اللجنة المؤسسات الحقوقية والإنسانية التدخل لتطبيق القانون الدولي وإرغام سلطة الاحتلال على الالتزام بحقوق الأسرى التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة.وأبرز السلمي إدانة البرلمان العربي لقرار حكومة جمهورية مولدوفا بنقل سفارتها لدى قوة الاحتلال من تل أبيب إلى القدس، عادًا أن هذا القرار يمثل اعتداء صارخًا على حقوق الشعب الفلسطيني، مطالبًا مولدوفا بالتراجع عن هذا القرار.وأشار إلى أن اللجنة ناقشت أيضًا موضوع تجريم بيع منتجات صنعت في المستوطنات الإسرائيلية، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية كاملة دون أي اقتطاع.وأكد تقديم كافة المساعدات والدعم للشعب الفلسطيني من خلال السلطة الوطنية الفلسطينية، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية قيام السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولية توفير الخدمات والمتطلبات الأساسية لكافة الفلسطينيين في جميع الأراضي الفلسطينية.// انتهى //19:37ت م0182