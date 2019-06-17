الرباط 14 شوال 1440 ه موافق 17 يونيه 2019 م واسالتقى الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالمغرب عبد اللطيف لوديي، اليوم رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية الجنرال زبير محمود حياة ، الذي يزور المغرب على رأس وفد عسكري باكستاني، وتستمر الزيارة أربعة أيام.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين المغرب وباكستان، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل وجهات النظر والتجارب والخبرات بين القوات المسلحة للبلدين ، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.//انتهى //19:41ت م0183