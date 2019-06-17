عرعر 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسأودعت جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر، أمس، مبلغ 448.262 ألف ريال مساعدات نقدية وغذائية للأيتام والأرامل لشهر يونيو لعام 2019م .وأوضحت الجمعية أن المساعدات شملت الكفالات الشهرية والسلة الغذائية عبر البطاقات الممغنطة بالتعاون مع شركة العثيم للمواد الغذائية, لافتةً إلى أنه استفاد منها 1057 يتيماً ويتيمة و 333 أرملة داخل مدينة عرعر.// انتهى //19:51ت م0185