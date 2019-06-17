اجتماعي / "أيتام عرعر" تودع 448 ألف ريال مساعدات نقدية وغذائية لشهر يونيو الحالي
الاثنين 1440/10/14 هـ الموافق 2019/06/17 م واس
عرعر 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واس
أودعت جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر، أمس، مبلغ 448.262 ألف ريال مساعدات نقدية وغذائية للأيتام والأرامل لشهر يونيو لعام 2019م .
وأوضحت الجمعية أن المساعدات شملت الكفالات الشهرية والسلة الغذائية عبر البطاقات الممغنطة بالتعاون مع شركة العثيم للمواد الغذائية, لافتةً إلى أنه استفاد منها 1057 يتيماً ويتيمة و 333 أرملة داخل مدينة عرعر.
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19:51ت م
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