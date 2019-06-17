جدة 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسأنهى الفريق التقني التابع لمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي ، تطوير منظومة البيع الإلكتروني , بهدف تمكين حجاج بيت الله الحرام من شراء نسكهم ومتابعة تنفيذه إلكترونياً ، وذلك من خلال رسالة نصية تصل للمشتري باستلام المبلغ وأخرى بعد التنفيذ ، بالإضافة إلى إمكانية متابعة حالة النسك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني أو التطبيق.وتُنفّذ جميع النسك وفق الشروط الشرعية والصحية ، وبإشرافٍ على أعمال المشروع من قِبل 10 جهات حكومية تتمثل في وزارة الداخلية ، والمالية ، والشؤون البلدية والقروية ، والعدل ، والشؤون الإسلامية ، والحج والعمرة ، والبيئة والمياه والزراعة ، والعمل والتنمية ، وهيئة تطوير مكة المكرمة ، بالإضافة إلى معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة.وأكد المشرف العام على المشروع رحيمي بن أحمد رحيمي أن المشروع يحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.يُذكر أن المشروع أعلن في وقت سابق أن قيمة السند لموسم حج هذا العام 1440هـ بـ 490 ريالاً كسعر للسند الواحد للأغنام ، في حين يمكن شراء السندات عبر قنوات متعددة منها : موقع المشروع على شبكة الإنترنت www.adahi.org ، أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية.// انتهى //19:53ت م0187