جدة 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واستشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة في فعاليات "موسم جدة" ، بـ21 فرقة إسعافية وتطوعية مجهّزة بأفضل الكوادر البشرية والمعدات الطبية وسيارات الإسعاف لتقديم الخدمات الإسعافية للمصابين والمرضى ، خلال الفترة من 5 شوال حتى 15 ذو القعدة ، في 5 وجهات رئيسة داخل مدينة جدة وأخرى حولها على مدى 41 يومًا من خلال أجندة حافلة بمختلف أنواع الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية والفنية الموجهة لكل الفئات العمرية.وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بجدة عبدالله أحمد أبوزيد ، أن الفرق الإسعافية منها فرق راجلة في أماكن إقامة الفعاليات بالمحافظة ، وذلك لمواجهة وتلبية أي طارئ حال وجود إصابة أو مريض بين رواد الفعاليات ، والذي يقدر بالألآف يومياً ، مشيراً إلى أن المشاركة تتمثل في كورنيش الواجهة البحرية طوال أيام الفعاليات ، وحي الحمراء ، ومدينة الملك عبدالله الرياضية ، ومنطقة جدة التاريخية ، وكورنيش أبحر .// انتهى //19:55ت م0189