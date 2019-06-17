بريدة 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسأطلقت إدارة السجون بمنطقة القصيم سراح 21 مستفيدًا من العفو الملكي الكريم لعام 1440هـ ، بمناسبة شهر رمضان المبارك خلال المدة من 28 / 9 / 1440هـ حتى 5 / 10 / 1440هـ في سجون المنطقة الثلاثة (سجن مدينة بريدة ، ومحافظتي عنيزة والرس).ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بالعفو عن نزلاء السجون والصادر بمناسبة شهر رمضان المبارك لهذا العام، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.من جهته رفع وكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق صالح بن محمد البرادي، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - ، على تلك اللفتة الكريمة والمعتادة، مؤكدًا أن لجان العفو مستمرة في عملها على دراسة قضايا النزلاء على مدار العام ، راجيًا من الله أن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنهم، وبداية مرحلة جديدة في الحياة لخدمة الدين والوطن.// انتهى //19:55ت م0190