لندن 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تباين.وأغلق مؤشر (يورو ستوكس 50) القياسي مرتفعًا بنسبة 0.12 في المئة، ليصل عند مستوى 3383.21 نقطة، فيما تراجع مؤشر (داكس) الألماني بمقدار 10.58 نقطة ليصل عند مستوى 12085.82 نقطة.وخسر مؤشرا (أي بي إي إكس 35) الإسباني و (أي إي إكس) الهولندي 62.50 نقطة و0.96 نقطة على الترتيب.// انتهى //20:39ت م0197